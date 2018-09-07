قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن قانون حظر سير سيارات النقل من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة مساءً على الطريق الدائري، سيطبق بكل حسم وجدية، للحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الحوادث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دريم"، أنه سيكون هناك تعاونًا بين الشرطة المدنية والشرطة العسكرية لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الدولة أعطت توجيهات واضحة لعدد من الجهات لضمان تنفيذ القرار.

وتابع أن القرار سيطبق هذه المرة، لأن هيبة الدولة والقانون أصبحت حاضرة، وأوجدنا طريق بديل لسيارات النقل بعيدًا عن الدائري الإقليمي سيتم افتتاحه في الفترة المقبلة.