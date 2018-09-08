كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، 20 شخصية فنية أثناء افتتاح مسرح محمد عبدالوهاب بمحافظة الإسكندرية، بعد ترميمه، وتطويره، وإعادة تأهيله.

واستقبلت الفرقة القومية للفنون الشعبية الوزيرين، حيث قدمت الفرقة عدة رقاصات بالتنورة وعزف بالمزمار والطبل، على كورنيش الإسكندرية أمام مدخل المسرح.

وكشف المحافظ والوزيرة عن حائط الافتتاح وسط صخب جماهيري كبير من جمهور الإسكندرية المتواجد.

فيما استقبل الوزيرين فرقة "أتمنى" من ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم الورود والتهاني.

وشمل الحفل عروض غنائية واستعراضية وفيلم تسجيلي عن تاريخ مسرح محمد عبد الوهاب، وتقديم الفنان محمد الحلو اغنية "اسكندرية ماريا" مما جعل جمهور الحفل يتفاعل معه بشكل كبير.

وقال الدكتور عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيوت الفنية، إن المسرح يعد من أهم المسارح في مصر لموقعه الاستراتيجي ومساحته الهائلة.

وأضاف أن افتتاح المسرح اسعد الفنانين والمثقفين بمصر، منوها أن البيت الفني للشئون المسرحية حريص على تقديم العروض عليه منذ هذه اللحظة.

فيما شهد الحفل تكريم رؤساء الإدارات المشرفة على مشروع تطوير المسرح، حيث جرى تكريم 20 شخصية أسهمت في إثراء الفنون الشعبية والاستعراضية بمصر هم اسم المخرج المسرحي ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأسبق عبدالغفار عودة، اسم رائد مؤسسي السيرك القومي المصري أحمد سالم، اسم مدربة الوحوش المفترسة محاسن الحلو، اسم محمد خليل أحد قائدي فن الرقص الشعبي بمصر، اسم كمال نعيم أحد قائدي فن الرقص الشعبي بمصر، اسم الفنانة نيفين رامز، اسم الموسيقار علي إسماعيل، اسم فنان السيرك حامد ابراهيم رماح، اسم الفنان حسن السبكي، اسم الفنان حماده حسام الدين، مؤسس فرقة رضا الفنان القدير محمود رضا، نجمة الاستعراض الأولي في فن الرقص الشعبي الفنانة القديرة فريدة فهمي.

كما جرى تكريم الفنان القدير المخرج عبدالرحمن الشافعي، الأستاذ الدكتور حمدي الجابري، المطرب محمد الحلو، مدرب الوحوش المفترسة محمد محمد محمد الحلو، النجمة صفاء أبو السعود، المطرب محمد الحلو، الفنان عبدالله مراد، الفنان الجداوي رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان علي الجندي، الفنان سيد خاطر، مداح الرسول أحمد الكحلاوي، الفنان رضا الجمال، الفنان القدير هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية السابق.

واختتم الحفل بعرض أوبريت "فرحانة" من إنتاج فرقة رضا للفنون الشعبية وبطولة النجم أحمد سلامة، شاهيناز، سمسم شهاب، ماجد القلعي، مروة نصير، ليلي صدقي بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية، تأليف محمد الصواف، ومن إخراج حسام الدين صلاح.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مسرح محمد عبدالوهاب بمحافظة الإسكندرية، بعد ترميمه، وتطويره، وإعادة تأهيله.

استقبلت الفرقة القومية للفنون الشعبية، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حيث قدمت الفرقة عدة رقاصات بالتنورة وعزف بالمزمار والطبل، على كورنيش الإسكندرية أمام مدخل المسرح.

وافتتحت وزيرة الثقافة والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مسرح عبد الوهاب بعد أعمال تطويره بعد 3 سنوات.