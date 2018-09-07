عرض التنورة أمام مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

نظم، مساء اليوم، بمسرح محمد عبد الوهاب بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، عرض للتنورة وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية دكتور عبد العزيز قنصوة.

وسبق حفل الافتتاح عروض خارجية أمام مدخل المسرح على كورنيش الإسكندرية لجذب نظر المارة ومشاركة الاحتفال مع الشعب السكندرى، حيث قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، عدة رقاصات بالتنورة ورقاصات شعبية وعزف بالزمر والطبل.

وقدمت الفرقة عدة رقاصات شعبية وعروض البلياتشو والتنكر في شخصية "شارلي شابلين"، الأمر الذي جذب إليه أنظار المواطنين وشاركوهم الرقص واخذ الصور التذكارية معهم.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مسرح محمد عبدالوهاب بمحافظة الإسكندرية، بعد ترميمه، وتطويره، وإعادة تأهيله.

استقبلت الفرقة القومية للفنون الشعبية، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حيث قدمت الفرقة عدة رقاصات بالتنورة وعزف بالمزمار والطبل، على كورنيش الإسكندرية أمام مدخل المسرح.

وافتتحت وزيرة الثقافة والدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية، مسرح عبد الوهاب بعد أعمال تطويره بعد 3 سنوات.