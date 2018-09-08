قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن حركة سير القطارات تعمل بصورة منتظمة بجميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أن غرفة التحكم المركزي بالهيئة لم ترصد أي أعطال بالقطارات، أو تعطيل سير الرحلات، مشيرة إلى أن جميع القطارات تعمل بشكل منتظم.

وأوضحت في بيان لها، أن الهيئة تعمل جاهدة حسب الإمكانيات المتاحة بتلبية جميع طلبات الجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، لافتة إلى أنها أطلقت مبادرة "السكة الحديد ملك لك فحافظ عليها"، لمطالبة جموع العاملين والركاب، بالتعاون بينهم في تحقيق نقلة نوعية لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لـ"الوطن"، أن الهيئة عازمة على تحقيق طفرة كبيرة فى منظومة السكة الحديد، موضحا أنه لا يوجد أي زيادة بأسعار تذاكر القطارات، وأنهم في الوقت الحالي يهتمون بتطوير البنية الأساسية للسكة الحديد، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، والتحكم المركزي، وتطوير القضبان، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.