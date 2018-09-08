أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار الكهربائي في منطقتين، غدًا، لعمل سلسلة مطحن السمك قدرة 800 ك .ف، وذلك من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر ظهرًا.

وبحسب بيان "كهرباء دمياط" من المقرر تأثر منطقتي مطحن السمك والسيالة.