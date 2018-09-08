قال أسامة خالد، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن تركيا تتحمل مسئولية ما يجري في إدلب السورية، مؤكدا "صنعت أنقرة ما يمكن وصفه بمنتخب إرهابيي العالم في إدلب والجميع اتفق على تحويل إدلب إلى عش الدبابير، والآن صارت محاصرة في خانة اليك".

وأضاف خلال استضافته بفضائية "اكسترا نيوز": "موقع إدلب استراتيجي ولا أتوقع حل الأزمة بشكل شامل، وتركيا تريد إستعادة أطماعها القديمة وإقامة الإمبراطورية العثمانية المزعومة، كما أنها تتذرع بالأزمة الإنسانية والعناصر الإرهابية التي دعمتها تحتمي بالسكان وتتخذهم دروعًا بشرية، إلا أن الجيش السوري يتعامل بشئ من العقلانية حتى لا تجري بحور الدماء على الأراضي السورية".

وتابع: "عدد سكان إدلب زاد حوالي مليون ونصف المليون نسمة في أعقاب الأزمة، قدموا من الغوطة وحلب وحمص وكافة المدن والمناطق التي حررها الجيش العربي السوري، وأصبحت المدينة مثل عش الدبابير الذي يضم المسلحين والإرهابيين، الذي سبق لهم قتال الجيش".

وأكمل: "لا أحد يعلم كيفية أو موعد إنهاء ما يدور في إدلب، فهناك حوالي 170 ألف عنصر أجنبي مسلح، وعند انتهاء الأزمة من المتوقع أن يعودوا إلى كفيلهم وممولهم وهو الجانب التركي، وهذا ما لن تسمح به تركيا بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد".

وأوضح: "لم يتم إعداد الأرض التي سينتقل إليها الإرهابيون، مثلما حدث بعد انتهاء معركة الشيشان، ولهذا لا أتوقع أن تنتهي المعركة قريبًا، فهذه الجماعات مرتزقة وتنفذ أهدافًا محددة".

وأردف: "أما مقولة أن مباحثات جنيف هامة وفاعلة على الأرض، فهذا حق يراد به باطل، لأن توازنات الدول الإقليمية هي من تقرر مصير سوريا على أرض الواقع لا المفاوضات، وبالرغم من المشاحنات بين الولايات المتحدة وتركيا فإنهما قد اتفقتا على ترك إدلب بؤرة لصراع مفتوح".