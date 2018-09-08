أصدر الكاتب الفلسطيني الدكتور نعمان عبدالهادي فيصل، كتابه الخامس بعنوان "الدكتور حيدر عبدالشافي.. الرجل والقضية"، وكان الغرض من إصدار الكتاب إلقاء الضوء على شخصية الدكتور حيدر عبدالشافي، التي لعبت دوراً مهماً في الحياة السياسية الفلسطينية.

ويعتبر الكتاب وثيقة تاريخية وإنسانية تحتوي على نتاج تجربة عبدالشافي وحصاد فكره وثمرة أرائه، وتحمل كل التقدير للجهود التي بذلها.

قدم الكتاب الدكتور رياض الزعنون، وزير الصحة الفلسطيني الأسبق، والذي أشاد بدور عبدالشافي المتميز في العمل الوطني ودفاعه عن الثوابت الفلسطينية، مثمناً الدور الذي لعبه الأستاذ نعمان فيصل في تأليف الكتاب لقامة وطنية وهامة عالية حين قال: "لقد أبدع الأخ المؤلف نعمان فيصل أيما ابداع بدقة الباحث، وحرص الوطني الغيور في عرض مسيرة الدكتور حيدر عبدالشافي الحافلة، وخاصة مؤتمر مدريد، وما بعده من جولات المفاوضات بأمريكا، وما رافقها من ملابسات وأحداث".

وقد استغرق هذا العمل سنتين ونصف السنة تقريباً، ويقع الكتاب في 1227 صفحة، من الحجم المتوسط، وملحق للصور بالألوان، وأودع في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية في يوليو 2018.

وأوضح الكاتب، في أكثر من مناسبة، أن الكتاب هو مبادرة شخصية، وعمل تطوعي في المقام الأول، تقديراً لدور الدكتور حيدر عبدالشافي، وهو أول كتاب يصدر عن الدكتور حيدر بهذا الحجم الكبير.