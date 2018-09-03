أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" نجاحها في نقل 45 ألف حاج من جدة والمدينة المنورة على متن 144 رحلة جوية حتى اليوم، لتصل مطار القاهرة وعدد من المطارات المصرية الأخرى.

وقالت الشركة، في بيان، إنه من المقرر أن تسير اليوم 22 رحلة جوية لعودة 5 آلاف حاج، حيث يغادر مطار المدينة المنورة اليوم 11 رحلة جوية لنقل 2600 حاج من حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة وحجاج الترانزيت، كما يشهد اليوم ختام الجسر الجوي لعودة حجاج فلسطين بواقع رحلتين فقط.

وأضاف البيان: كما تسير الشركة 11 رحلة جوية من مطار جدة لعودة 2390 حاجا من بينهم رحلتين خاصتين لنقل حجاج باماكو بمالي، أما عن غد الثلاثاء، تسير مصر للطيران 17 رحلة جوية لعودة 4220 حاجا، بواقع 7 رحلات قادمة من المدينة المنورة لعودة 1713 حاجا إلى القاهرة، كما تسير الشركة 10 رحلات جوية بواقع 8 رحلات إلى مطار القاهرة، من بينهم رحلتان لعودة حجاج باماكو، إضافة إلى رحلتين إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.