قالت الحاجة هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن جدها القارئ الراحل كان يقيم صالونًا ثقافيًا في منزله كل أسبوع.

وأضافت الحاجة هناء، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الصالون الثقافي كان يضم علماء من الأديان الثلاثة، وأن ضيف الصالون الدائم كان الموسيقار محمد عبدالوهاب.

ونقلت حفيدة الشيخ رفعت عن موسيقار الأجيال، قوله إن "علاقته بالشيخ رفعت كانت علاقة صداقة، وإن الشيخ رفعت عندما يتلوا القرآن يصبح عبدالوهاب خادم له بدلًا من صديقه".

وأوضحت أن جدها كان "دمعته قريبة"، وأن الشيخ أبوالعنين شيعشع قال لها إن "جدها حينما كان يقرأ القرآن، داخل الاستديو، كان بيخرج "والجبة غرقانة مية من الدموع اللي بتنزل من عنيه".