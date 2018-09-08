كاتبة عن نشر دار إسرائيلية كتابها: "الأدب المصري لسه بخير"

قالت الكاتبة والأديبة سعاد سليمان، إنها ترفض ككاتبة وروائية قيام أي دور نشر إسرائيلية، بترجمة أعمالها دون الحصول على إذن منها.

وأضافت سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها ضد التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة رفضها ما قامت به إحدى دور النشر الإسرائيلية من نشر قصة قصيرة لها حصلت بها على المركز الثاني عالميًا في مسابقة.

وأوضحت سليمان أن الواقعة بها وجه إيجابي متمثلًا في بروز الثقافة المصرية مرة أخرى وصعودها للقمة، مضيفة: "الأدب المصري لسه بخير بدليل أن حتى أعدائي بيعترفوا بيا".

وأكدت سليمان ستتخذ الإجراءات القانونية ضد دار النشر، وأنها وعدد من الكاتبات المصريات فوضوا اتحاد الكتاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، واصفة اسرائيل بأنها "بلد عدو وستظل بلد عدو للأبد".