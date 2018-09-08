قال الفنان عبدالله مشرف، إنه كان يمثل داخل المنزل مع أخواته، ضيفا: "كنت عامل سينما خاصة مع أخواتي داخل البيت، وكنت أشاهد الأفلام القديمة وأعمل لكل الفنانين في الزمن الجميل قصة من خيالي".

وأضاف مشرف، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "كل حياتي كانت تمثيل قبل العمل في المجال".

وتابع: "وأنا عندي 10 سنين كنت بجبر أخواتي على مشاهدتي، وأجسد الشخصيات كما يقول الكتاب".

وجسد عبدالله مشرف عدد من الشخصيات على الهواء، بينهم الفنان الراحل كمال الشناوي والفنان الراحل شكري سرحان، والفنان الراحل عمر الشريف.