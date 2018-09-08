قال الفنان علاء مرسي، إنه تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1989، مضيفا أن الدورالصغير يعد بطلا أساسيا في العمل الفني، "هو شيء عظيم، ولعبت بعض البطولات الجماعية كأدوار مكملة".

وأضاف مرسي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "لأول مرة تم استحداث مسلسل صغير باسم (وأنت عامل عليه)، وكان من بطولة علاء ولي الدين وصلاح عبدالله ومحمد هنيدي".

وتابع مرسي: "الفكرة من مسلسل الست كوم هي تفعيل ما نقوم به في أي جلسة على أرض الواقع"، متابعا: "لم نتوقع نجاح مسلسل وأنت عامل ايه، لأنها كانت تجربة جديدة من نوعها".

وأوضح الفنان الكبير علاء مرسي، أن نجم الكوميديا محمد هنيدي كان مفتاح لظهور نجوم جيلهم بعد 20 عاما من العمل.