اصيب 11 شخصا في مشاجرة بينهم بناحية الشلولية، بدائرة مركز البلينا بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة بناحية الشلولية، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمقر الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول" (حسين ص. م.- 27 عاما- عامل) و4 آخرين، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويل اثنين منهم لمستشفى سوهاج الجامعي، و"طرف ثان" (أحمد م. ع.- 23 عاما- عامل) و5 آخرين، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقل 3 منهم لمستشفى سوهاج الجامعي، الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم، واتهم كلاً منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10117 جنح المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.