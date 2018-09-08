قال اللواء علي هريدي، رئيس غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، إن فصل الخريف يشهد بعض الأمطار الغزيرة التي تؤدي لسيول في المحافظات الجبلية والصعيد وشمال وجنوب سيناء، والحكومة مستعدة منذ شهر الماضي لمواجهة السيول، وتأكدنا من عمل مخرات السيول.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، أن المشكلات تحدث في حال وجود مخالفات تعيق مسار السيول، وتأكدنا من جميع المخرات والبالوعات والمعدات بجميع المحافظات والمدن الجديدة، "وغرفة العمليات مستمرة طوال العام، وهي منعقدة الآن للسيول".

وتابع أن التنبؤات الجوية تؤكد على الغرفة الأماكن التي تشهد الأمطار ونخطر المحافظات للاستعداد على أكمل وجه، مؤكدا أن الغرفة مستعدة لكل الأزمات التي يتعرض لها المواطن طوال العام.