خوًّل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اثنين من العاملين في مواقف سيارات أجرة الأقاليم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 199، والقانون رقم 121 لسنة 2008.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرارين، الأول بتخويل خالد محمد حسين، مساعد مدير موقف السلام لسيارات أجرة الأقاليم صفة مأمور الضبط بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه، وعماد جبر أحمد علي، من العاملين بمشروع مواقف سيارات الأقاليم بموقف السلام بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه.