نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 407 لسنة 2018 بشأن تعيين المحافظين ونوابهم.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رئيس الجمهورية.