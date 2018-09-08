قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس تجديد حبس "عربي. أ" المتهم بقتل صهره 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بالعثور على جثة "ع. أ" 30 عام مصاب بطعنات نافذة بالصدر والبطن بالقرب من مقابر السويس القديمة بحي الأربعين، كما عثر على شقيقة "م. أ" مصاب بطعنات بالبطن ونقل إلى مستشفيي السويس العام.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، أكدت التحريات أن مرتكب جريمة القتل هو صهر القتيل ويدعى "عربي. أ" ونشبت معركة مع أصهاره بسبب خلافات بينهم، كما أصيب خلال هذه المعركة شقيق القاتل بطعنات وذهب لمستشفى التأمين الصحي، كما أصيب أيضا شقيق القتيل بطعنات ونقله رجال الشرطة لمستشفى السويس العام.

وبقيام العقيد عصام حافظ رئيس مباحث مديرية أمن السويس بتحديد مكان اختباء المتهم "عربي. أ" المتهم بالقتل، تحركت قوة من مباحث قسم شرطة الأربعين بقيادة المقدم علي جابر رئيس مباحث القسم والنقيب مازن مؤنس معاون مباحث القسم وتم القبض على القاتل قبل محاولته الهرب خارج المحافظة.

واعترف القاتل بارتكاب جريمة القتل بسبب نشوب خلاف مع أصهاره، تطور إلى معركة بينهم بالقرب من مقابر الأربعين القديمة بحي الأربعين.