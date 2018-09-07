عودة حركة الصيد إلى خليج السويس الأسبوع المقبل

تلقى صيادو السويس موافقة الجهات المسئولة على استئناف أعمال الصيد، اليوم، اعتباراً من الأسبوع المقبل، حسب مصادر فى جمعيات الصيد، أشارت إلى «استعداد جميع المراكب للتحرك، فور تسلم إدارة ميناء الأتكة القرار الرسمى بالموافقة على استئناف الصيد، بعد 7 أشهر من التوقف»، وقال أحمد عيد، المتحدث الإعلامى لجمعية أصحاب مراكب الصيد «تم إبلاغنا باستئناف حركة الصيد فى خليج السويس، بعد توقف 7 أشهر كاملة، وتعاونت الجهات الأمنية مع جمعيات الصيد، لعودة نشاط الصيد مرة أخرى»، مضيفاً «القرار ستتسلمه إدارة ميناء الأتكة من هيئة الثروة السمكية والجهات الأمنية خلال 48 ساعة».

وقال بكرى أبوالحسن، نقيب الصيادين فى السويس، إن 500 مركب صيد تتنظر العودة للعمل فى خليج السويس، وسيؤدى استئناف الصيد لحدوث وفرة فى الإنتاج، ما يصب فى صالح المواطنين، لأن فترة التوقف الطويلة تسببت فى نمو حجم الأسماك بصورة كبيرة، فطوال 7 أشهر لم يجر أى نوع من الصيد، مشيراً إلى صرف وزارة التضامن الاجتماعى تعويضات عن توقف الصيد لما يقرب من 3500 صياد، عن طريق لجنة مختصة شكلها محافظ السويس.

نقيب الصيادين: 500 مركب تنتظر العودة للعمل.. واستئناف الصيد يعنى وفرة الإنتاج

ولاقى قرار استئناف الصيد فى خليج السويس ارتياحاً بين الصيادين وتجار الأسماك فى السويس، وتوقع رضا السمان، تاجر أسماك، أن تنخفض الأسعار فى سوق السمك فور عودة المراكب محملة بالإنتاج الجديد.