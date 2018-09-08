13 مليون جنيه لمد شبكات مياه بالمناطق المحرومة بأسيوط

صرح المهندس محمد صلاح الضوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بتخصيص 13 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وقال الضوي، في بيان اليوم: يجري خلال العام المالي 2018/2019، بدء خطوات تنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة على مستوى القطاعات الجغرافية، لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بطول 43.5 كم لخدمة 58 ألف مواطن، بـ5 مناطق رئيسية بمحافظة أسيوط.

وأوضح أن المبلغ المُخصص يُعد خطة مالية إضافية تسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والتي تعاني من فجوات تنموية، وتسير جنبا إلى جنب مع الخطة المالية الحالية والمُخصص لها 103 ملايين جنيه، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف: جرى تخصيص 4 ملايين جنيه لمد خدمات مياه الشرب لقرى الخرايب والعطيات وجميع المناطق المحرومة بمركز أبنوب، بطول 12.5 كم، لخدمة 3.5 ألف نسمة، و3 ملايين جنيه لتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة بمنطقتي (شرق، وغرب) مدينة أسيوط بطول 6.5 كم، لخدمة 11 ألف نسمة، و3 ملايين جنيه لمد وتدعيم خدمات مياه الشرب لقرية نجوع المعادى من قرية الهمامية المجاورة بمركز البداري، بطول 4 كم، لخدمة 19 ألف نسمة.

وتابع: فضلا عن تخصيص مليوني جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى (الحوطا الشرقية، مسارة، كوم بوها، المختون، جرف سرحان، دشلوط، ساو، صنبو) بمركز ديروط، بطول 14 كم، لخدمة 21 ألف نسمة، ومليوني جنيه لمد خدمات مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى (فزارة، المنشأة الكبرى) بمركز القوصية، بطول 7.5 كم، لخدمة 4 آلاف مواطن.

وأكد أن الشركة تسعى بشكل دائم للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تضعها الحكومة لتنمية المجتمع المدني، خاصة في محافظات الصعيد، ومواصلة الجهد لاستثمار كل قطرة مياه، واستخدامها الاستخدام الأمثل، ما من شأنه أن يخدم عملية التنمية بشكل عام.