شدد اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة عدم الموافقة على تغيير استخدام الوحدات السكنية المقامة بمعرفة الدولة إلى أنشطة تجارية أو إدارية.

أوضح المحافظ، أن القرار جاء بعد إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشيراً أن تحويل الوحدات السكنية بمراكز ومدن المحافظة إلى محلات تجارية وصناعية أو وحدات إدارية بالمخالفة لعقود التخصيص الصادرة لهم وبالمخالفة بالقانون والقواعد المنظمة يعد إهدارا لقيمة الدعم الذي قدمته الدولة لإقامة وتخصيص تلك الوحدات السكنية ومخالفة الغرض من تخصيصها.

كما كلف المحافظ الوحدات المحلية بحصر المخالفين بتغيير الوحدات السكنية إلى محال تجارية وصناعية أو وحدات إدارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.