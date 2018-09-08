ضبطت وحدة مباحث المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، أحد الأشخاص، بعد اتهام عدد كبير من المواطنين له بتوظيف الأموال، مقابل أرباح شهرية تصل إلى 10%، وجمع مبالع تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات لمركز شرطة المطرية، ضد " أنور.أ" 36 سنة، بالحصول على أموال المواطنين، لتوظيفها لهم، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح لتعثره ماديا.

وحرر عدد من الأهالي محضر بمركز الشرطة، من الذين جمع منهم أموال مقابل أرباح شهرية تقدر بنحو 10%.

وتمكنت ضباط المركز من ضبط المبلغ عنه، وحرر المحضر اللازم ضده.