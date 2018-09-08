أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن الشركة رفعت حالة الطوارئ بشكل مكثف بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لإستقبال العام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ في 22 سبتمبر الجاري، من حيث إجراءات الصيانة للبوابات الإلكترونية لمنع تسرب المواطنين من دفع قيمة التذكرة، وإجراءات الفحص الفني الشامل للعديد من القطارات، بالإضافة إلى إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة والشاملة لبعض القطارات الآخرى، حتى تكون جاهزة لنقل الركاب بمختلف المحطات، وأيضا إجراءات الصيانة على السلالم الكهربائية.

وقال "عبدالهادي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن قطارات مترو الأنفاق من المنتظر أن تقل نحو 4 ملايين راكب يوميا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، بواقع 2 مليون راكب بالخط الأول "المرج - حلوان"، ومليون و500 ألف بالخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، و500 ألف بالخط الثالث "العتبة - الأهرام بمصر الجديدة"، موضحا أن الشركة ستقوم بتجهيز 10 قطارات سيتم الدفع بهم يوميا فى أوقات الذروة سواء الصباحية أو المسائية، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات.