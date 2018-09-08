وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح محمد جابر، بسرعة تطهير الشواطئ العامة ونظافتها، مع إعادة الشيء لأصله بشارع علم الروم، وإعادة رصف الحفر بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، لتيسير الحركة على المواطنين واستيعاب الكثافة المرورية بعلم الروم كشارع رئيسى ومدخل لمدينة مرسى مطروح الشرقي.

ونبه الغرابلي، اليوم، خلال جولته الميدانية لتفقد شوارع مدينة مرسى مطروح، والوقوف على المرافق والخدمات بها يرافقة رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، على إزالة أي تجمع للقمامة بجميع الشوارع والمناطق بالمدينة بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري والنظافة مع المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء ومحاسبة المقصرين.