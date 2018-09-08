لأول مرة.. ضم "الهوكي" لأنشطة المدارس الرياضية بـ"التعليم"

قالت الدكتورة منى مصطفى مدير عام تنمية التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إدخال لعبة الهوكي بالمدارس الإعدادية والثانوية الرياضية، بالتعاون والتنسيق مع اللواء هاني حمودة رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

وأضافت مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم ادخال اللعبة في كافة مدارس الصعيد ووجه بحري بالتوازي مع مدارس القاهرة الكبرى، من خلال تعيين مجموعة من المدربين المعتمدين لدى الاتحاد المصري للعبة، بحيث يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح ووضعهم على طريق البطولات والانجازات المحلية والعالمية.

وأكدت مصطفى على أن المدارس جاهزة لاستقبال اللعبة الجديدة، من خلال تجهيز الصالات الخاصة لها، وتوفير أدوات التدريب وتضمين الأنشطة الرياضية الحصص الخاصة باللعبة.