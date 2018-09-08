"البيئة" ترفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات

وزارة البيئة تسلم بعض المحافظات عدد من الجرارات

شهدت محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا إحدى الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال تسليم 45 تروسيكلا لمحافظة قنا، و6 جرارات لمحافظة كفر الشيخ، و6 جرارات لمحافظة الغربية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات الثلاثة.

جاء ذلك في إطار تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمحافظات الأربعة "كفر الشيخ - الغربية - قنا- أسيوط" التي تندرج ضمن المكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبنك التعمير الألماني KFW، والاتحاد الأوروبي وهيئة المعونة السويسرية، ودعم المحافظات الثلاثة "كفر الشيخ، والغربية، وقنا"، خلال العامين السابقين المرحلة الأولى بعدد من المعدات بـ54 مليون جنيه، ويقوم البرنامج الوطني اليوم من خلال المرحلة الثانية من الدعم بتسليم 57 معدة متنوعة.

وأضافت أنه استمرارا لمجهودات وزارة البيئة في مجال تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، تتضمن خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة سلسلة من الخطوات التنفيذية المستمرة؛ لدعم المحافظات بهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة؛ لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة ساعية نحو بيئة أنظف.