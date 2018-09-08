"البيئة" ترفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات

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الأزهر يطلق قافلة طبية لمدينة بئر العبد في شمال سيناء

الأزهر يطلق قافلة طبية لمدينة بئر العبد في شمال سيناء

"وعاشروهن بالمعروف".. حملة جديدة للأزهر للتوعية بمخاطر الطلاق

"وعاشروهن بالمعروف".. حملة جديدة للأزهر للتوعية بمخاطر الطلاق

نائب يقدم مذكرة لـ"عبدالعال" بشأن وجود فساد في ميناء بورتوفيق

نائب يقدم مذكرة لـ"عبدالعال" بشأن وجود فساد في ميناء بورتوفيق

رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال تطوير الحرم الجامعي

رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال تطوير الحرم الجامعي

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