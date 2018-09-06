أكدت الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، أن تجربة تطوير 18 مكمورة برشيد، من التجارب الرائدة التي يجب تعميمها وتوثيقها ونشرها، لما لها من تأثير كبير في واستخدام الطاقة بكفاءة، وخفض نسبة الملوثات، وإنتاج فحم نباتي قابل للتصدير، يحقق زيادة في مصادر الدخل القومي، دون الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع، الذي عقد بديوان عام المحافظة، اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعه دمنهور، وعبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام، وحازم الأشموني، السكرتير المساعد، ومحمد صلاح، رئيس جهاز شؤون البيئة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولو البيئة بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبات أمام الراغبين حتى شهر نوفمبر المقبل، مع تقديم دعم بنسبة 20% من ثمن المكمورة، مشيرة إلى أهمية العمل بفكرة التنمية المستدامة في التعامل مع أصحاب المكامير مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

واستعرضت وزيرة البيئة، خطة الوزارة والإجراءات المتخذة للسيطرة على السحابة السوداء من خلال محاور السيطرة على المصانع الناتج منها انبعاثات وتكثيف الورديات على مدار 24 ساعة، للسيطرة على المقالب العشوائية، ولجان الفحص اليومي علي عوادم السيارات، وتوفير العدد الكافي من المفارم للوصول إلى الحيازات الزراعية الصغرى، بجانب جهود توعية المواطنين من خطورة الحرق المكشوف وابراز الأهمية الاقتصادية لقش الأرز، وإمكانية استخدامه كعلف حيواني وسماد عضوي.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية، ولابد من تفعيل دور المواطنين جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق ودعم سياسه الدولة في هذا الشأن، للحفاظ على البيئة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة اتجاه المخالفين.

وأوضح أن المحافظة تكثف جهودها من خلال العمل في العديد من المحاور للارتقاء بمنظومة البيئة، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا لمحاربة التلوث، وتم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بتلك التوجيهات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 8 ملايين جنيه في خطة المحافظة الاستثمارية لعام 2018-2019، لتغطية الترع والمصارف الواقعة داخل الكتل السكنية، وشراء معدات بلغت قيمتها 30 مليون جنيه لدعم المنظومة.

وناشد مواطني المحافظة بضرورة تعاونهم مع الجهاز التنفيذى للخروج خلال خريف هذا العام، بدون سحابة سوداء، للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.