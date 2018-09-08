لقى طالب مصرعه، أمس، حال قيامه بالقفز والإمساك بعارضة المرمى، داخل ملعب كرة القدم بمركز شباب النصر، بمنطقة أمبروزو، بوسط الإسكندرية، فسقطت عليه، مما أدت لإصابته باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالأنف، وعلى إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بوفاة شخص داخل مركز شباب النصر، الكائن بمنطقة أمبروزو بوسط الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة محرم بك إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة شخص يدعى "م. ع. م"، 17 سنة، طالب، مقيم منطقة وابور المياه، دائرة قسم شرطة باب شرقي، داخل ملعب كرة القدم، بالمركز المشار إليه، وبمناظرته تبين إصابته باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالأنف.

وبسؤال كلاً من، صديقه "ي. م. ع"، 17 سنة، طالب، مقيم بمنطقة غربال، و"م. ب. م"، 50 سنة، فرد أمن بالمركز محل البلاغ، أيدا ما جاء بالفحص، وقررا أنه أثناء قيام المذكور بلعب كرة القدم داخل المركز، وحال قيامه بالقفز والإمساك بعارضة المرمى سقطت عليه، مما أدي لإصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته.

جرى إخطار النيابة العامة، ونقلت جثة المتوفي لمشرحة الإسعاف، وجاري استدعاء أهله وسؤالهم، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر، وجاري العرض على النيابة العامة.