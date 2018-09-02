ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 4 أشخاص، اليوم، داخل مقر شركة توظيف أموال متخصصة في تجارة الأدوية، مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة استطاع الهرب.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير-مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بضبط القائمين على إدارة إحدى شركات توظيف الأموال، الكائنة بمنطقة الرصافة، دائرة محرم بك، بوسط الإسكندرية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتورط إحدى الشركات والمرخص لها مزاولة نشاط فى مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل، فى مجال توظيف الأموال من خلال تلقيها مبالغ مالية من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام كلآ من "محمد. ع. ح"، مواليد 1969، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، غادر البلاد يوم 31 أغسطس 2018 متوجهاً لإحدى الدول العربية، عبر ميناء برج العرب الجوى، و "محمد. م. م"، مواليد 1985، مدير حسابات بالشركة، و "محمود م. أ"، مواليد 1985، مدير إدارة نظم المعلومات بالشركة، و "إسلام. ع. ع"، مواليد 1982، مدير فرع لذات الشركة، مقيمون بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال فى مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، مُتخذين من الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك مقراً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، ضُبط المتهمون عدا المتهم الأول وعُثر بمقر الشركة على الآتى، مبلغ مالى قدره 14,123,835 جنيهًا، و ماكينتين لعد النقود، وجهاز لاب توب، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، و3 آلات حاسبة، وجهاز تحديد أرقام تردد العملاء، ومجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة، و3 أكلاشيهات بإسم الشركة، وعدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى من إيداعات بعض العملاء، وتجهيز جزء منها تمهيداً لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين، وأن جميع بيانات العملاء من أسماء وأرصدة وأرباح مسجلة على الحواسب الآلية المضبوطة بالشركة، واتخذت الجهات المعنية اجراءاتها وجار العرض على النيابة.