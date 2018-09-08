قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مبادرة "ضبط الهاربين من دفع قيمة تذكرة القطار"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان من الأمن الإداري التابع للهيئة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، بمختلف محطات السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، لمراقبة المتهربين من دفع الآجرة، موضحا أن الهيئة حققت إيرادات زيادة تبلغ قيمتها نحو 160 مليون جنية بفعل تنفيذ المبادرة فى 8 شهور من يناير 2018 حتى أغسطس 2018، بواقع 20 مليون جنيه شهريا.

وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الهيئة حريصة على إعادة الانضباط داخل منظومة السكة الحديد، وبالتالي لن تسمح بهروب أي مواطن من دفع قيمة التذكرة، موضحا أن هناك نحو 50 مليون مواطن يتهربون من دفع الآجرة سنويا، مؤكدا أن حركة مسير القطارات تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، وجميع الرحلات تسير بشكل طبيعي، وغرفة العمليات تتابع سير حركة القطارات أولا بأول، للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.