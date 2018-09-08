قالت الشرطة البريطانية، السبت، إنها تتعامل مع واقعة خطيرة في بلدة بارنسلي بشمال إنجلترا، وسط أنباء عن سلسلة هجمات بالطعن.

وذكرت شرطة ساوث يوركشير في بيان، "هناك وجود واضح بشدة للشرطة في وسط بلدة بارنسلي هذا الصباح.. للتعامل مع واقعة خطيرة. سنعلن مزيد امن المعلومات لاحقا"، وفق "رويترز".

وأضافت "المطلوب من الناس توخي الحذر"، وأفادت تقارير بأنه تم القبض على امرأة بعد عدد من حوادث الطعن في سوق بالبلدة، مضيفة أن الشرطة تبحث عن شركاء محتملين للمرأة، ولم ترد تفاصيل أخرى، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوزعربية" الإخبارية.