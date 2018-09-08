بالصور| احتفالية شعبية لتكريم محافظ الإسماعيلية السابق: شعب عظيم

شهد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن المحافظة، ومحمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير المساعد، وجمع من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية، مراسم الاحتفالية الشعبية لتكريم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية السابق.

نظمت الاحتفالية المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان، برئاسة المهندس بكر الجليند رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبحضور جميع أعضاء المؤسسة، التي أقيمت بمسرح مكتبة مصر العامة، وذلك تقديرا لشخص المحافظ السابق، ودوره الذي قام به تجاه الإسماعيلية وشعبها، خلال فترة توليه منصب محافظ الإسماعيلية على مدى ما يقرب من 4 سنوات.

وفي كلمته، التي ألقاها اللواء حمدي عثمان، خلال الحفل، أعرب عن سعادته بهذه الروح، والوفاء، الذي يؤكد مدى عظمة ووعي شعب الإسماعيلية ومواطنيها، مؤكدا للجميع على حتمية استكمال مسيرة التنمية والبناء، والعمل بروح الفريق وعلى "قلب رجل واحد"، وبذل أقصى الجهود خلال تلك الفترة لإعلاء ورفعة الإسماعيلية وتحقيق آمال وطموحات أهلها تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لـ"ابن مصر البار الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ومن جانبه، أكد طاهر أن الإسماعيلية "لها واقع السحر على قلب كل من عمل بها"، لافتا إلى أنه حاول بذل قصارى جهده من الجد والعمل حتى "يحقق ما تمناه كل مواطن إسماعيلي على أرضها"، مطالبا الأهالي بعذره اذا كان قد أخفق يوما في تقديم ما تمناه المواطن، مؤكدا أن المحافظ الحالي سيلبى كثيرا مما تبقى من أحلام وآمال.

وقال اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن المحافظة، إنه في العام الذي عمل به كمدير لأمن الإسماعيلية: "كان هناك حسن تعامل وتقارب بينه وبين اللواء يس طاهر"، مؤكدا أنه كان هناك الكثير من المطالب مثل: إعادة فتح الشوارع، ورفع الإزالات، وإنشاء المطبات الصناعية.

وأشار إلى أن أن المحافظ "كان دائما ما يرسل له مواطنين لهم مطالب أمنية للعمل على حلها"، وشدد شحاتة على أنه يوما لم يكن هناك خلافا مع المحافظ وكانت العلاقة يسودها كل الحب والود والصالح العام، ووجه شحاته كلمته لطاهر قائلا: "قد تكون اليوم مكرما ومودعا للمحافظة لكنك لن تكون أبدا مودعا لقلوبنا".