تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط عاطلين، لسرقتهم 3 مكبرات صوت و3 "مايك" و4 مروحة كهربائية، من داخل مسجد المؤمنين، بشارع الإمام الغزالي، بمنطقة اللبان، غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد ببلاغ مقدم من شخص يدعى "م. س. م" 38 سنة، موظف بهيئة الأوقاف، مسؤول عهدة مسجد المؤمنين، الكائن 37 شارع الإمام الغزالي، باكتشافه سرقة عدد 3 مكبر صوت و3 "مايك" و4 مروحة كهربائية، من داخل المسجد، ولم يتهم أحد بالسرقة.

توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان، إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وضبطهما وهما كل من، "ر. ح. ع" 32 سنة، عاطل، مقيم شارع مسجد نظير، السابق اتهامه في 13 قضية "مخدرات- أقراص مخدرة- سلاح ناري- مشاجرة- سلاح أبيض"، و"م. ع. ع" 33 سنة، عاطل، مقيم بشارع مظلوم باشا، السابق اتهامه في 9 قضايا "مخدرات- بلطجة - سلاح أبيض– سرقة".

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وبارشادهما ضبطت المسروقات، وجرى إخطار النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامي، وحرر المحضر، وجاري العرض على النيابة العامة.