نائب وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يبحثان مشاكل المستثمرين

أجرت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم السبت، زيارة لمحافظة البحيرة، استقبلها خلالها اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، وعقدا لقاءً مع عدد من المستثمرين بوادى النطرون، لبحث مطالبهم والعمل على تذليلها، ودفع عملية الاستثمار والتنمية على أرض المحافظة.

وأكدت نائب وزير الزراعة، ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى لإقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات خاصة مجالات الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى، والعمل على تذليل وإنهاء المعوقات التى تعترض المستثمرين الجادين، والحفاظ على عمل تلك المشروعات الاستثمارية بكفاءة والتي تعد إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني.

وقدمت الدكتورة منى محرز، التهنئة للمحافظ، بمناسبة ثقه القيادة السياسية وتوليه منصب محافظ البحيرة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضرته الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، في إطار الجهود المبذولهة لدفع عملية الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين على أرض المحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية، ضرورة مراجعة تشكيل اللجنة الفنية المختصة بمعاينة الأراضي الاستثمارية بوادي النطرون، علي أن تضم في عضويتها كافة العناصر المطلوبة من مندوبي الزراعة والوحدات المحلية والإدارة الهندسية والأملاك والشئون القانونية والمساحة، وذلك لعمل المعاينة علي الطبيعة وعرض تقاريرها أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات المعنية والتيسير في اتخاذ القرارات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الجادين بنطاق المحافظة.

وعرض المستثمرون، النشاط الاستثماري لهم في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي وإنتاج اللحوم وأمهات الدواجن، واستعرضوا أهم المعوقات التي تواجههم والتي تمثلت في إنهاء إجراءات تقنين المساحات الاستثمارية الخاصة بهم، وكذا تضررهم من التثمين التقديري لها.