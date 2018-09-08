نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم، ورشة تدريب لعدد من الفتيات بعنوان "شباب ضد التحرش"، بمركز شباب سيدي عبدالرحيم بمنطقة الشؤون.

وقال عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن برنامج "ويندو"، يأتي استمرارا لجهود وزارة الشباب والرياضة لمناهضة التحرش.

وأضاف أن الوزارة بدأت بقيادة السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وبالتعاون مع وكالة التعاون الألماني giz، من خلال مشروع "شباب ضد التحرش" فعاليات برنامج إعداد مدربات في مجال "الويندو".

وأوضح أن "الويندو" هو مصطلح مكون من مقطعين: أول مقطع "وين" اختصار لكلمة Women أي النساء، والمقطع الثاني هي كلمة يابانية "دو" تعني طريق، فيصبح المصطلح معناه مسار أو طريق النساء.

"الويندو" عبارة عن تقنيات للدفاع عن النفس تستطيع أي سيدة أو فتاة أن تتعلمها وتستخدمها في الحياة اليومية، ليس فقط للتصدي للتحرش، وإنما أيضًا لتجنب أي موقف خطر قد تتعرض له في الشارع أو أي مكان عام.

وأشار إلى أن الهدف من برنامج "الويندو"، الذي استهدف فتيات قنا، هو "تعزيز ثقتك بنفسك، وإتاحة الاختيارات لكي تسطيعين الدفاع عن نفسك في أي موقف"، وتعد تلك أول ورشة من هذا النوع.