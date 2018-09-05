زار وفد من وزارة الشباب والرياضة التونسية، اليوم الأربعاء، مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، للتعرف على جهود المركز في رصد وتحليل ودحض الأفكار المغلوطة، التي تبثها الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت، والعمل على تحصين الشباب وحمايتهم منها، وتقديم الفتوى وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي.

واستعرض الوفد عددًا من الأعمال التي انتجها المركز، ومنها فيلم تحليلي يوثق بالأرقام والمعلومات نشاط الجماعات الإرهابية، وبؤر تمركزها، ومستويات التراجع الفعلي لانتشارها في مناطق نفوذها السابقة.

وقدَّم أعضاء مركز الفتوى الإلكترونية شرحًا وافيًا عن آلية العمل ومنهجية الرد على الفتاوى من خلال المكالمات الهاتفية وعبر موقع المركز على الإنترنت، وكذلك التطبيق الإلكتروني للمركز عبر الهواتف المحمولة.

وأشاد أعضاء وفد وزارة الشباب والرياضة التونسية بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف لنشر سماحة الإسلام والدفاع عن قضايا العالم العربي والإسلامي، وجهوده في مكافحة التطرف والإرهاب، معربين عن تطلعهم للتواصل المستمر مع الأزهر والاستفادة من تجربته الرائدة في مواجهة التطرف، والتعاون في مجال نشر الرسالة الصحيحة للإسلام ووسطيته.