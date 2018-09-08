أعلنت وزارة الأوقاف منع التدخين في الجهات التابعة لها كافة، تفعيلا لدور تشريعات السلامة والصحة المهنية التي تحظر التدخين في أماكن العمل، خاصة القانون رقم 154 لسنة 2007 بحظر التدخين بالأوقاف.

وقالت الوزارة، في منشور داخلي لها: "تفعيلا لدور تشريعات السلامة والصحة المهنية التي تحظر التدخين في أماكن العمل، خاصة القانون رقم 154 لسنة 2017 بحظر التدخين في المصالح الحكومية، وتقرير عقوبة الغرامة، تؤكد وزارة الأوقاف أن التدخين في أماكن العمل الرسمي بالوزارة أمر يستدعي المساءلة الواجبة الفورية".

وأضافت: "طبيعة العمل بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها سواء بالديوان العام، وجميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة، أم بديوان عام هيئة الأوقاف وجميع المناطق التابعة بالأقاليم، أم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أم بمستشفى الدعاة والفروع الطبية التابعة لها، تتأبى على ذلك المسلك المضر بصحة الإنسان وتعطيل مصالح العمل".

وأكدت الوزارة على جميع العاملين بالمساجد وبخاصة العمال مراعاة ذلك، حرصا على إعطاء أنموذج للانضباط والصورة التي يجب أن يكون عليها جميع العاملين بالوزارة بصفة عامة وقطاع الدعوة والمساجد بصفة خاصة لطهارتها وقدسيتها، وعلى مديري المديريات والإدارات وجميع الجهات التابعة للوزارة وضع هذا المنشور في مكان بارز لجميع العاملين.