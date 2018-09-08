وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بتوفير أتوبيسات لنقل حجاج القرعة من حجاج الخارجة والداخلة، من مطار القاهرة حتى الخارجة.

كما وجه بتوفير أتوبيسات، إحداهما لنقل حجاج الداخلة إلى مدينة موط، وآخر لنقل حجاج الفرافرة من القاهرة إليها مباشرة، على أن يتبع كل أتوبيس سيارة لنقل أمتعه الحجاج.

وقال المحافظ، إنه وجه في وقت سابق، بتوفير حافلات لنقل الحجاج وعودتهم بعد مناسك الحج، وذلك تخفيفا عليهم والعمل على راحتهم في ظل بعد المسافات، حيث أن رحلة العودة تقلع من مطار جدة الساعة السادسة والنصف، وتصل مطار القاهرة الثامنة مساء غد.