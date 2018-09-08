انطلقت قافلة طبية تابعة لجامعة الأزهر بمستشفى رأس سدر العام، اليوم، للكشف وتقديم العلاج بالمجان.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة تضم 10 تخصصات طبية، هم "الكلى والعظام وجلدية وتناسلية وباطنة وجراحة عيون وأشعة وجراحة عامة وغدد صماء وأطفال وقلب وأوعية دموية"، وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين المديرية وكلية طب بنات جامعة اﻷزهر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، اليوم، أنه يجري الكشف الطبي على المرضى خلال فترتين، إحداهما صباحية من التاسعة وحتى الواحدة ظهرا، والأخرى من السادسة وحتى الثامنة مساءا.