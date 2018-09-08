قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تهتم حالياً بتنوع مراكز الثقافة من أجل تثقيف الشباب، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى بناء الشباب فكريَا وملئ عقولهم بمعلومات وثقافة وفن.

وأضاف "قنصوه"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش افتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، بعد 3 سنوات من تطويره وترميمه، إن شبابنا هم مستقبل مصر ويجب العمل عليهم وتنمية المكون الإبداعي في خلفيتهم العلمية، وهذا المكون الثقافي يساعد كل إنسان على التصرف بشكل حضاري مختلف.

وأوضح أن توزيعة المسارح والمراكز الثقافية بالإسكندرية بشكل جيد ومميز حيث أن المسافة من شرق إلى غرب الإسكندرية تستغرق من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع، مضيفًا "الأهم من التوزيع الجيد للمراكز الثقافية أن نجعلها مليئة بالشباب وهذا لن يحدث إلا بتقديم محتوى مميز وجيد، وهو التوجه الذي تتبناه المحافظة حاليًا وتسعى لتحقيقه".

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور عبد العزيز قنصوة، افتتحوا مسرح محمد عبد الوهاب بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد به بعد 3 سنوات وذلك بحضور ممثلي وقيادات الثقافة وأعضاء السلك الدبلوماسي وكوكبة من الفنانين والمثقفين، على رقصات التنورة والاحتفال مع السكندريين على الكورنيش.