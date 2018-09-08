انطلقت فعاليات مسابقة دوري كرة القدم، التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمدينة شرم الشيخ ومدن المحافظة، وسط حشد جماهيري من الأهالي وأسر اللاعبين، وجمع من الشباب وبعض من رجال الأعمال وأمانة الحزب بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس سالم سمحان الأمين العام لحزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، وجاءت مباراة الافتتاح بين فرق شرم الشيخ ودهب، وحقق الفريق الأول الفوز 4/1 بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل 1/1.

وأحرز الأهداف الأربعة لفريق شرم الشيخ، اللاعبون عبدالله محمد، عيد محمد، عايد مرتضى، وماجد سالم، وأحرز الهدف الوحيد لفريق دهب اللاعب نادر محمد.