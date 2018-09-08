أعلنت جامعة المنصورة، عن مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غدًا، في مؤتمر النادي النسائي المصري الدولي من المصريين المقيمين بالداخل والخارج، ومجموعة "نيو إيجيبت"، لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة .

يحضر الزيارة الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد غنيم رائد ومؤسس مركز غنيم بجامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة، ووفد من فريق شباب مصر التابع للنادي النسائي المصري الدولي.

تأتي تلك المشاركة تماشيًا مع اتجاه الدولة هذا العام للتركيز على ملف الصحة وأيضا إشراك الشباب في جهود التنمية

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان صحفي، أهمية المشاركة المجتمعية من المصريين بالخارج لدعم وتطوير المنظومة الطبية، وتضافر الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية من خلال تقديم الدعم العيني، وكذلك من خلال تبادل خبرات العلماء الخبراء المصريين بالخارج في هذا الجانب.

وتشمل فعاليات الزيارة تسليم الدعم، ومؤتمر صحفي لتسليط الضوء على المركز ودعوة المصريين داخل وخارج مصر بجميع الدول المشتركة بالنادي المصري الدولي والإعلان عن أرقام حسابات المركز بالبنوك داخل وخارج مصر

ومن المنتظر أن يتبع ذلك جولة داخل المركز، لإجراء حوار قصير مع طاقم الأطباء والتمريض وبعض المرضى وإشراك الشباب المتطوع، كما سيكون هناك جولة مع رئيس جامعة المنصورة لزيارة بعض المراكز التابعة للجامعة وتحتاج إلى دعم في المستقبل.