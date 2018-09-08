مصادر: تعيين "بترونيوس المقاري" أمينا لدير أبو مقار بوادي النطرون

قالت مصادر كنسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارًا بابويًا، بتعيين الراهب بترونيوس المقاري، أمينا لدير أبو مقار بوادي النطرون، موضحة أنه القرار أعلنه خلال لقائه اليوم مع رهبان الدير، عقب قداس ذكرى الأربعين للأنبا إبيفانيوس، رئيس الدير الراحل.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الراهب بترونيوس، يعد أحد تلاميذ الأب متى المسكين، الأب الروحي للدير، ويتمتع بسمعة طيبة، وكان أحد الرهبان المرشحين في 2013 لرسامته أسقفا للدير، خلال الاقتراع السري الذي تم بين رهبان الدير على اختيار رئيسا لهم، والذي حسمه اختيار الأنبا إبيفانيوس، بأغلبية الأصوات.

وكان البابا ترأس صباح اليوم، قداس ذكرى الأربعين للأسقف الراحل، الذي أقيم أمس، بالكنيسة الأثرية بدير أبو مقار بوادي النطرون، وسط حضور عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة، وتشديدات أمنية مكثفة.

وخصصت الكنيسة حضور القداس بدعوات خاصة، نظرًا للإجراءات الأمنية، والتقى البابا تواضروس مع رهبان الدير عقب القداس، وافتتح مبنى الضيافة والمؤتمرات الجديد بالدير، والذي يحمل اسم الأنبا إبيفانيوس، تكريمًا لذكراه، كما وزع رهبان الدير، خلال القداس كتابًا خاصًا عن الأسقف الراحلوتعد تلك أول مرة يترأس البابا شخصيًا قداس ذكرى الأربعين على أسقف رحل عن الكنيسة، حيث كان يكتفي بصلاة قداس التجنيز فقط، الذي تم في حالة الأنبا إبيفانيوس، يوم 31 يوليو الماضي.

كما تعد تلك الزيارة هي الثالثة للبابا تواضروس لدير أبو مقار منذ جلوسه على الكرسي البابوي في 2012.

والأنبا إبيفانيوس وجد يوم 29 يوليو الماضي، مقتولًا خارج قلايته (سكنه) بالدير، على يد راهبين أحدهما جرد من الرهبنة، خوفاً من كشف مخالفاتهم المالية، وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وفي السياق نفسه، شهدت كاتدرائية العذراء ومارمينا بمدينة سيدني الاسترالية، أمس، إحياء ذكرى أربعين الأنبا إبيفانيوس، الذي ترأسه الأنبا دانييل أسقف سيدني، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وبحضور الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة.

وألقى عظة القداس الأنبا دانيال، الذي أكد أن "الصوم والصلاة وتبرعات الناس رغم أهميتها ليست شروط لدخول الجنة ولكن بثمارها"، مشيرًا إلى أن أساقفة الكنيسة تتعلم كيف يكونوا أمناء مع الله ومع راعيتهم، وكذلك كيف يكون الرهبان أمناء مع الله وإطاعة قياداتهم.