أكد مهندس أحمد عزب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القناة، أن محطات وروافع السويس تشهد أكبر حملة للنظافة والإنارة والطلاء، لافتا إلى أن محطة مياه أبو عارف شهدت أكبر حملة نظافة من نوعها بالموقع العام، بجانب أعمال رافع مياه السماد، مع وضع خطة رفع كفاءة الإنارة بمحطات المياه.

وأعلن عزب، في بيان صحفي، اليوم، إنه جرى استكمال أعمال إنارة محطة مياه "جنيفة" القديمة بواسطة رجال المحطة للانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا للبدء في رفع كفاءة الإنارة بمحطة مياه الشلوفة.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من أعمال رفع مياه السلام، وحملة النظافة والتجميل للمحطة في وقت قياسي.