أعلنت نقابة المهن العلمية، اليوم، فتح باب انتخابات التجديد النصفي الخاصة بها، لاستكمال المدة الباقية.

وأضاف النقابة، في إعلانها، أنه سيتم فتح باب الترشح على 33 مقعدًا ممثلين في رؤساء فروع وشعب مجلس النقابة العامة، ومجلس شعب علوم الحاسب والإدارة العلمية بالنقابة.

وحددت النقابة، في بيان لها، الأوراق المطلوبة للترشح، وتمثلت في استمارة ترشح وقدرها 50 جنيهًا من سكرتارية الأمانة العامة، ووضع قيمة نقابة العلميين 10 جنيهات، وتسديد الاشتركات حتى نهاية 2018، وإحضار صورتين شخصيتين للمُرشح، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وكارنيه النقابة الخاص به، على أن تسلم الأوراق المطلوبة لسكرتارية النقابة العامة والفروع، وبناءً عليه يتسلم المُرشح كعب تسليم استمارة الترشح.

وأكدت النقابة، مواعيد إجراء الانتخابات، وفتح باب الترشح للأعضاء بداية من السبت المقبل حتى الجمعة 21 سبتمبر الجاري، وعرض كشوف المرشحين بالنقابة وفروعها لإمكانية الطعن عليها لمدة أسبوعين ابتداءً من السبت 22 سبتمبر، وفتح باب التنازل عن الترشح لمدة أسبوع ابتداءً من السبت 6 أكتوبر، واختيار المندوبين وإبلاغ اللجان ابتداءً من السبت 13 أكتوبر وحتى الجمعة من نفس الأسبوع، وإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 23 أكتوبر، وإعلان النتائج يوم الخميس 25 أكتوبر المقبل.

وعلمت "الوطن" مسبقًا بالأسماء التي سيقع عليها التجديد النصفي، نظرًا لوجودهم بالسنتين الأخيرتين للمجلس السابق، وتمثلوا في كل من؛ سامح محمد، وأحمد أنور، ممثلين النقابة بالإسكندرية، وسامي فتحي ممثل فرع المنوفية، وعبد المنعم عادل ممثل فرع قنا، ومحمد علي محمد ممثل فرع البحيرة، ويوسف محمد خضر ممثل فرع دمياط.