أعلنت نقابة المهن العلمية بدء إجراءات تشكيل أول «مجلس أعلى للكيمياء» فى مصر، للتنسيق بين المؤسسات الكيميائية الكبرى، والإشراف على الصادرات والواردات من المواد الكيميائية، من خلال إعداد مشروع قانون لهذا الغرض، ينص على عدم استيراد أى مادة كيميائية قبل عرضها على مجلس الكيمياء، على أن يجتمع المجلس بكل المؤسسات المشتركة به بصفة دورية لبحث المواد المتوافرة.

وقال السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين، لـ«الوطن»: إن النقابة بدأت إعداد مشروع القانون بناءً على أحقيتها القانونية، باعتبارها المشرف على جميع المؤسسات الكيميائية بمصر، وبيت الدعم الفنى والاستشارى للدولة فى مجال الكيمياء، مشيراً إلى أنه «من المتوقع إرسال المشروع لمجلس النواب خلال ستة أشهر»، وأنه سيُرشح لتشكيل المجلس 200 عضو من الكيميائيين المميزين، ويتم اختيار 50 منهم فقط، من خلال انتخابات.

وأشار «المليجى» إلى «أن استيراد المواد الكيميائية من الخارج قضية لها أهميتها القصوى وتتوقف على ضرورة وجود جهة تصدر قراراتها بإمكانية صنع المواد الكيميائية فى مصر من عدمها، موضحاً أنه يتم استيراد 10 آلاف مادة كيميائية سنوياً، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وتتضمن آلاف الأطنان من خامات الحديد والبلاستيك والزيوت النباتية، رغم توافر كل الإمكانيات التى تمكننا من تصنيعها محلياً، بل وتصديرها للخارج.

وأكد نقيب العلميين أن سوق الكيمياء المصرية يمكنها تصنيع 9 آلاف مادة كيميائية من إجمالى المواد التى يتم استيرادها، إلا أن هناك تجاراً متخصصين فى الاستفادة من الاستيراد.