وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، على اطلاق اسم بورسعيد على أول فرقاطة مصرية الصنع جرى تدشينها أمس، تمهيدًا لدخولها الخدمة ضمن القوات البحرية الباسلة.

وأكد المحافظ، في بيان، مساء اليوم، أن إطلاق اسم بورسعيد على الفرقاطة، يشير إلى أن المدينة لها مكانتها في قلب وعين القيادة السياسية والقوات المسلحة والتي ترتبط بالبسالة والنضال من أجل مصر على طريق القوات المسلحة المصرية الباسلة التي تقدم التضحيات للدفاع عن الوطن وصيانة حريته وأراضيه.

وأوضح أن تدشين الفرقاطة، يؤكد مدى التقدم التي وصلت إليه القوات المسلحة التي دخلت من خلالها عصر تصنيع السلاح بأيدي وأفكار مصرية.