طالب اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بتشكيل اتحاد الشاغلين بمناطق الإسكان الجديد بمدينة طور سيناء، مؤكدًا أنه سيجرى افتتاح مكتبة قرية طابا الجديدة في احتفالات أكتوبر من العام الجاري.

وأعلن المحافظ، عن افتتاح عدد 496 وحدة سكنية خاصة بتطوير المناطق العشوائية بالرويسات بشرم الشيخ، وكذلك ترفيق عدد 600 قطعة ووضع حجر الأساس لإقامة عدد 624 وحدة سكنية كمرحلة ثانية بنفس المنطقة ليصبح إجمالي الوحدات بها 1120 وحدة سكنية خلال احتفالات أكتوبر من العام الجاري.

جاء ذلك، اليوم، خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه المحافظ لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام التنفيذ بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالقسم المتقدم بشرم الشيخ.