عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام التنفيذ، بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالقسم المتقدم بشرم الشيخ.

حضر الاجتماع، اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي، ورؤساء المدن، ومديري عموم مديرية الإسكان والموارد المائية، ومنطقة تعمير سيناء، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، ومركز المعلومات والتخطيط العام، والشباب والرياضة، ومديري الحسابات والمالية، والطرق والنقل، وتطوير العشوائيات والمشروعات والمتابعة.

واستعرض المحافظ، مشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الأول، بعد إتاحة مبلغ 37 مليون جنيه بجميع قطاعاتها الكهرباء والطرق وتجميل الشوارع.