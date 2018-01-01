أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا، تناشد فيه المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، التي بها أخطاء بضرورة تصحيح الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات من خلال موقع إدارة دعم مصر‏ .https://www.tamwin.com.eg

وأهابت الوزارة بالمواطنين سرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء حتى لا يتم إلغاء البطاقة، إذ أنه من المقرر إلغاء البطاقات التي بها أي خطأ بعد يوم 8 نوفمبر 2018، وحال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة، وفقا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.

وقالت الوزارة إن الموقع متاح للدخول عليه وفي حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها "سليمة".