يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية، في دلتا مصر بمدينة طنطا بالغربية باستثمارات تقدر بـ6 مليار جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يضع حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتي البحيرة والشرقية بإجمالي إستثمارات تقدر بـ4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتذليل كافة العقبات والعوائق أمام المستثمرين.

وتعد خطوة افتتاح أكبر مشروع بطنطا، جني ثمار لجهود جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، بعد إقناع المستثمر الخاص بالمشروع بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لعدم تمكنه من الاستحواذ على الأرض وعدم وجود بنية تحتية بسبب عدم توصيل المرافق لها كالمياه والكهرباء وغيرها، إلا أن رئيس الجهاز مساعد أول الوزير قام بإنهاء كافة إجراءات التراخيص والبنية التحتية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، مع 14 شركة مصرية وأجنبية وكوكبة من المستثمرين والمطورين التجاريون، أنه إتخذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين وهي: أن تكون الأراضي مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجاري، والعمل على توفير التمويل المالي "الاقتصادى" للمطورين، وإزالة كافة العوائق مع البنوك، وأخذ كافة الإجراءات القانونية، ليكون جهاز التجارة الداخلية هى الجهة ذات المسؤولية والوحيدة عن المستثمرين في مجال التجارة وتحمل كافة الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج كافة التراخيص وإزالة كافة المعوقات.

وأوضح المصيلحي، أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجاري والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التي يتم تخصيصها، ويجرى الأخذ في الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجيوغرافية للمحافظة التي ستقام عليها.

وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة.